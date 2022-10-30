سفر بعثة عمرة المولد النبوى للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة

غادرت بعثة عمرة المولد النبوى الشريف التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة، والتى ضمت عددًا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله.

وقامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة بدءًا من إنهاء إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضى المقدسة، وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كل السبل لتيسير أداء المناسك للمعتمرين.

من جانبهم، عبّر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول.