مواعيد صرف المعاشات والزيادة المقررة فى شهر نوفمبر 2022

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد صرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات لشهر نوفمبر المقبل مع صرف علاوة جديدة أقرها مجلس الوزراء منذ عدة أيام للموظفين وأصحاب المعاشات كجزء من خطة الدولة لزيادة الحماية الاجتماعية على بعض فئات المجتمع لمواجهة تبعات قرار الدولة بتحرير سعر الصرف ليتم تحديد سعره حسب العرض والطلب مما ترتب عليه من زيادة في سعر الدولار وبالتالي زيادة في أسعار كافة السلع الغذائية.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، حسب جدول محدد بحيث يحصل أصحاب المعاشات المنخفضة عليه أولًا، ويبدأ جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 بالحاصلين على معاش بقيمة 1000 جنيه أو أقل يكون ويكون خلال يومي 1-2 نوفمبر، ويتم صرف المعاشات أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه بحيث يكون خلال يومي 3- 4 نوفمبر، وأكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومي 5-6 نوفمبر.

ويتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد، أو من البنوك أو من ماكينات الصرف الآلي.

زيادة المعاشات

وقررت الدولة صرف المعاشات في بداية نوفمبرما يقرب من 11 مليون صاحب معاش مع زيادة بقيمة 300 جنيه، وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تقرر منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من الثلاثاء المقبل على يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن زيادة الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الماضية.