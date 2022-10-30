الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لتاجرين في الشابو بسوهاج

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومعاقبتهما بالحبس 6 شهور وغرامة 100 جنيه، عن التهمة الثانية إحراز سلاح أبيض.

كما عاقبت المتهم "م.خ" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر "ميثامفيتامين" بدائرة قسم ثاني سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد علي بكر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثانى سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر متخذين من مسكن أحدهم مسرحا لمزاولة نشاطهم، وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تفتيش مسكن المتهم الأول وعثر بداخله على عدد من أكياس الشابو كما تم ضبط سلاح أبيض بحوزة المتهمين، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

الإجراءات أكياس الشابو الحبس مع الشغل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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