الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بإشعال النيران فى شاب بالشرقية

حبس
حبس
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أمرت نيابة الحسينية العامة بحبس المتهم بسكب بنزين على شاب وإشعال النيران فيه بسبب مشاجرة بينهما في قرية قصاصين الشرق، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا للحروق بوصول المدعو محمد دسوقي، شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم في قرية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء وجود المجني عليه رفقة ابن خالته لشراء بعض الحاجات من سوبر ماركت في القرية، تصادف وجود كلٍ من: "محمد. أ. ج"، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة وتدخل أهل المنطقة وفضوا بينهما قبل أن يتربص المتهم بالشاب الأول ويسكب عليه بنزينًا ويشعل النيران فيه، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

نيابة الحسينية العامة اشعال النيران مشاجرة اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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