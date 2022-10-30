الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 مصابين فى تصادم بطريق العامرية

تصادم
تصادم
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أصيب 7 أشخاص بينهم 3 سيدات في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع توك توك يسير عكس الاتجاه بطريق الإسكندرية الصحراوي أمام مدخل التجنيد بمنطقة العامرية.

نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوي، بوقوع حادث مروري، فانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان ورجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة اصطدم بها توك توك يسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابة 3 سيدات وسائق التوكتوك وآخر، كانوا يستقلون التوكتوك.

وأصيب سائق السيارة الميكروباص وأحد الركاب وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتحرر محضر بالواقعة.

طريق العامرية الصحراوى رجال المرور عكس الاتجاه منطقة العامرية الاسكندرية الصحراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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