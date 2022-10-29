مدبولى يوجه المحافظين لرفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتطرق مدبولي، خلال لقائه بالمحافظين، إلى موقف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة استعداداً لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، حيث شدد على ضرورة الإعداد والتجهيز لمواجهة الأمطار الشديدة، سواء في فصل الخريف أو الشتاء المقبل.

وأكد مدبولي أن التغيرات المناخية تُحتم علينا الاستعداد الجيد لكميات أمطار غير مسبوقة، والجاهزية لتكرار هطول الأمطار الشديدة، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة من جانب كل محافظة للتعامل مع المناطق الساخنة التي حدث بها تجمعات مياه وشكلت أزمات.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين في هذا الإطار برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار الغزيرة، من خلال مراجعة مدى استعداد غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، والعمل على تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية، للتأكد من عدم وجود عوائق بها، ورفع درجة استعداد غرف العمليات والطرق والمعدات الثقيلة وكافة الخدمات، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، واتخاذ باقي الإجراءات والاستعدادات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف مدبولي أنه من المهم التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات المعنية، ومن ذلك التنسيق بين المحافظات لتبادل الاحتياجات حال حدوث حالات طوارئ، إلى جانب تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، مع قيام مراكز التنبؤ بإعداد تقارير دورية تتضمن المناطق المتوقع حدوث سيول بها لاتخاذ الإجراءات الاستباقية.