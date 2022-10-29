إزالة 189 مكمورة فحم عشوائية وإنشاء 101 مطورة فى البحيرة

قال علي دومة، مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، إنه تم تطوير 101 مكمورة خلال الفترة الماضية وفق نماذج تراعي البعد البُيئي "65 بمركز رشيد - 28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز أبو المطامير - 1 بمركز كوم حمادة" وذلك في إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتي تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن.

وأشار دومة، مدير فرع جهاز شؤون البيئة بالبحيرة، إلى أنه تمت إزالة 189 مكمورة، بينما تبين توقف 64 مكمورة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية بنطاق مراكز الدلنجات وأبو المطامير وكفر الدوار، حيث تهدف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية للحفاظ على البُعد الصحي للمواطنين وكذلك تعظيم الفوائد الاقتصادية من تحويل أصحاب المكامير لمصدرين للفحم من خلال المكامير المطورة.

كما أكد مدير فرع البيئة في البحيرة، قيام جهاز شئون البيئة - بالتنسيق مع الوحدات المحلية في جميع أنحاء مدن وقرى ومراكز المحافظة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي - بتنفيذ حملات مرورية على المكامير، أسفرت عن تحرير 264 محضرًا ضد أصحاب المكامير العشوائية غير المطورة خلال عام 2022، بالإضافة إلى تحرير 97 محضرًا خلال الثلاث أشهر الماضية.

كما أشار علي دومة، مدير فرع البيئة بمحافظة البحيرة، إلى أن المكامير المطورة تعد من التجارب الرائدة التي يجب تعميمها وتوثيقها في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة لما لها من تأثير كبير في ترشيد واستخدام الطاقة بكفاءة وخفض نسبة الملوثات وإنتاج فحم نباتي قابل للتصدير يحقق زيادة في مصادر الدخل القومي.