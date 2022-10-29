حبس صاحب شركة متهم بالنصب على المواطنين فى مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس صاحب شركة للدعاية والإعلان؛ لاتهامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي من شخص نظير توظيفه فى مجال الدعاية والإعلان، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بتضرره من صاحب شركة للدعاية والإعلان "له معلومات جنائية"، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بالتحصل منه على مبلغ مالى نظير توظيفه فى مجال الدعاية والإعلان من خلال شركته، وعدم تنفيذ المتفق عليه وتهربه من تسديد أصل المبلغ.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأقر بعدم تمكنه من رد المبلغ المالي الخاص بالمبلغ بسبب إنفاقه على مشروعات مختلفة لم تحقق أرباحا مالية.