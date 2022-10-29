2 نوفمبر.. نظر طعن المتهمين بـ«ولاية سيناء 4»

حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4".

وأصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها في القضية، وعاقبت 168 متهمًا بالسجن المؤبد، وبالمشدد لمدة 15 عاما لـ36 متهمًا، وعاقبت 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لعدد 50 متهما، وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة لمتهم واحد.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.