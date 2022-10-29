السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس دجال سنة وغرامة 120 ألف جنيه

حبس دجال
حبس دجال
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قضت محكمة جنح الاقتصادية بمنيا القمح بـ حبس الدجال "أحمد. ج"، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 120 ألف جنيه في القضية التي حملت رقم 125 لسنة 2021، وذلك بتهمة التشهير وانتحال صفة "سلمى. م" عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية.

وتلخصت وقائع الدعوى، فيما تبين من المطالعة بسائر أوراقها فيما أبلغت به الشاكية "سلمى م" بالمحضر، من قيام "أحمد.ج" بإرسال رسائل تشهير عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مما تسبب لها في أضرار أدبية ومعنوية.

وكشف تقرير الفحص أن مالك الخط أحمد. ج، ومن حيث القانون وعلى نحو ما سبق يشكل الجريمة المؤثمة طبقا للمادة 166 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 1،11، 30، 71 لسنة 2003 من القانون بشأن الاتصالات بالمواد 1، 11،12، 24، 38، من قانون رقم 175 لسنة 2018، بعد أن اصطنع حسابا ونسبه زورا إلى المجني عليها واستخدمه في أمر مسيء لها وتعمد إزعاجها ومضايقتها وأساء استعمال أجهزة الاتصالات.

وأوضح تقرير الفحص الفني قيام أحمد بنشر عدد من الصور العارية الخاصة بالشاكية سلمى بغرض التشهير بها، فضلا عن قيامه بإنشاء حساب باسمها- سلمى عبد العزيز- على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقيامه بنشر صور خاصة بالشاكية وانتحال صفتها في التحدث مع الآخرين.

محكمة جنح الاقتصادية منيا القمح حبس الدجال

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