السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1136 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1136 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1136 مخالفة مرورية، بينها 509 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و517 مخالفة متنوعة، وضبط 7 سائقين بدون رخصة قيادة، و5 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 2 غير مرخصين، وتحرير 5 مخالفات ملصقات، و86 تصالحًا فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريًا 4300 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 16 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 4150 جنيهًا مصالحات.

مرور القليوبية ضبط السيارات المخالفة الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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