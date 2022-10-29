حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 29 أكتوبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج النارية ليوم السبت 29 أكتوبر 2022 على النحو التالي.

برج الحمل

مهنياً: يمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك الحاسمة.

عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.

صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.

برج الأسد

مهنياً: يبدأ هذا اليوم واعداً جداً، ويحمل إليك خبراً جيداً وأحلاماً ولقاءات استثنائية.

عاطفياً: الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.

صحياً: يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.

برج القوس

مهنياً: يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.

عاطفياً: قد تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.

صحياً: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى انقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.

الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.