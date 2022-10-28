السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب لـ البرازيليين: «جايير بولسونارو العظيم لن يخذلكم.. صوتوا له»

بولسونارو وترامب
بولسونارو وترامب
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أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الجمعة، بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، ووصفه بأنه زعيم عظيم، داعيا البرازيليين إلى التصويت له للفوز بولاية ثانية.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "صوتوا للرئيس جايير بولسونارو- لن يخذلكم أبدا".

ووصف ترامب الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد، بأنها "يوم مهم للبرازيل".

وهاجم ترامب المرشح اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ووصفه بـ"مجنون يساري راديكالي سيدمر بلدكم بسرعة".

وهذه المرة الثانية التي يدعو فيها ترامب لإعادة انتخاب بولسونارو، فقد قال قبل الدورة الأولى في 2 أكتوبر إنه "رجل رائع، أحد الرؤساء العظماء لأي بلد في العالم".

وأُطلق على بولسونارو لقب ترامب المناطق المدارية، فسلوك الضابط العسكري السابق المتهور وازدراؤه لوسائل الإعلام يذكر بمواقف الرئيس الأمريكي السابق.

وسخر ترامب في منشوره من خصم بولسونارو مطلقا عليه لقب "لولو" بدلا من استخدام اسمه "لولا".

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وتظهر استطلاعات الرأي أفضلية طفيفة للولا في جولة الإعادة الأحد، لكن بولسونارو فاجأ معاهد الاقتراع بنتائج أفضل مما توقعت في الجولة الأولى في 2 أكتوبر.

وزعم بولسونارو بدون دليل أن الانتخابات قد تشهد تزويرا وألمح إلى أنه قد يرفض النتيجة إذا خسر.

واتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن مسافة من بولسونارو، لكنه امتنع عن توجيه نقد علني له، والتقاه في يونيو في قمة إقليمية في لوس أنجليس.

وردا على سؤال حول الانتخابات واحتمال رفض بولسونارو الهزيمة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الدورة الأولى أظهرت نزاهة النظام الانتخابي في البرازيل.

وقال برايس للصحفيين: "مؤسساتها الديمقراطية بمثابة نموذج لدول الجنوب والعالم".

وأضاف: "لدينا ثقة تامة بأن الشيء نفسه سيحصل عندما تختتم البرازيل الدورة الثانية في الأيام المقبلة".

ومن المرجح أن تكون إدارة لولا الجديدة أكثر اتساقًا مع “بايدن” بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عالمية بشأن تغير المناخ بعد أن أثار بولسونارو غضب دعاة حماية البيئة من خلال دعم الأعمال التجارية الزراعية في الأمازون التي تؤدي دورا مهما في مواجهة انبعاثات الكربون.

ويجري لولا وبولسونارو مناظرة متلفزة أخيرة مساء الجمعة قبل يومين من الدورة الثانية.

​دونالد ترامب​ البرازيل الانتخابات الرئاسية جايير بولسونارو دورة ثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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