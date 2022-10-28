الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تشيد بدور مصر في استضافة «COP27»

كوب 27
كوب 27
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قالت مفوضة وزارة الخارجية الألمانية لشؤون سياسة المناخ الدولية «جنيفر مورجان»، اليوم، في برلين إنه في ضوء الوضع الجيوسياسي الصعب، يجب أن يصبح مؤتمر المناخ «كوب 27» للتعاون متعدد الأطراف والثقة وأن يبعث بإشارة واضحة للتضامن مع الدول الأكثر ضعفا، على سبيل المثال، في جنوب الكرة الأرضية.

وقالت: «يجب على العالم أن يظهر أنه يأخذ حماية المناخ على محمل الجد. يظل المبدأ التوجيهي هو الحد من ارتفاع احترار الأرض عند 5ر1 درجة مئوية».

وذكرت مورجان أن المفاوضات التي ستُجرى في مصر تأتي في خضم الحرب الروسية وما نتج عنها من أزمة عالمية في الغذاء والطاقة، وقالت: «لكن لا يجب أن يكون هناك انتكاسات في «كوب 27» نحن بحاجة إلى تسريع تنفيذ الخطط ورفع الطموحات».

وحذرت مورجان من أن تتسبب أزمة الطاقة والغذاء العالمية في نهوض اقتصاد الوقود الأحفوري، و "إلا فإننا نجازف بعدم القدرة على التعامل مع أزمة المناخ"، مضيفة أن ألمانيا تعتزم تسريع التحول العادل إلى الطاقة المتجددة في جنوب الكرة الأرضية، على سبيل المثال من خلال شراكات الطاقة، موضحة أنه يجب الاعتراف بأن ما تسمى بالدول الضعيفة بحاجة إلى مزيد من الدعم في التعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ.

وذكرت مورجان أن من المفترض أن تسدد البلدان الصناعية مدفوعات سنوية قدرها 100 مليار دولار لتمويل خطط حماية المناخ في عام 2023، والتي وعدت بها بالفعل في عام2020.

وقالت مورجان إن هناك حاجة أيضا إلى زيادة تمويل التكيف من تغير المناخ، موضحة أن ألمانيا تعتزم المساهمة في التمويل الدولي لخطط حماية المناخ بميزانية لا تقل عن ستة مليارات يورو حتى عام 2025.
وأكدت مورجان أن أزمة المناخ هي أكبر خطر على الأمن العالمي، ورغم ذلك لا يتفاعل العالم بالسرعة والحجم المطلوبين لتجنب التهديدات الكبرى.
وذكرت مورجان أن التقارير الأخيرة أكدت أننا "لسنا على المسار الصحيح"، حيث تستمر الانبعاثات العالمية في الارتفاع بدلا من الانخفاض.

الامم المتحدة شرم الشيخ الحكومة الألمانية أوكرانيا كوب 27

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