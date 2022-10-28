الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب دهسه قطار بالبدرشين

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه، بعدما صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في منطقة البدرشين، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

استمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان، وأكدوا أن المتوفى كان يعبر المزلقان بعد إغلاق السكة الحديد لمرور القطار فصدمه حينها تحول إلى أشلاء.

وكشفت التحريات عن أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة ولا يشتبه في وفاته جنائيا، تم نقل الجثمان إلى مستشفى البدرشين المركزي، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقي الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا، يفيد بمصرع عامل 17 سنة، صدمه قطار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الشاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان عقب غلقة لمرور القطار، ما أدى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق الطب الشرعي وفاة شاب السكة الحديد تحريات الاجهزة الامنية

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