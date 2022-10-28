الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسباب حكم المؤبد على المتهم بقضية الهيروين في الزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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أودعت الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم "إ. ص"، بالسجن المؤبد، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين، وألزمته بالمصروفات الجنائية.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم أنه أُلقي القبض عليه نفاذًا لإذن جهات التحقيق بضبطه وتفتيش مسكنه بالزاوية، والصادر بناء على تحريات جدية، وعليه توجه ضابط الواقعة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نحو مسكن المتهم لضبطه وإحضاره.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الضابط أبصر المتهم حاملا حقيبة ويخرج من العقار محل سكنه فقام بضبطه، وبتفتيش الحقيبة التي يحملها عثر على جوهر الهيروين المخدر و249 لفافة تحوي ذات الجوهر و50 كيسًا به مادة برتقالية اللون لجوهر مخدر، وميزان ديجيتال عليه آثار جوهر مخدر.

واختتمت الحيثيات أنه أثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن القطع الحجرية المضبوطة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 14 جرامًا، وأن اللفافات المضبوطة تحوي جوهر الهيروين المخدر ووزنت 109 جرامات، والأكياس المضبوطة تحوي جوهر مخدر الميثافيتامين ووزنت 25 جرامًا، وأن الآثار الموجودة على الميزان المضبوط هي لجوهر الهيروين.

الدائرة 14 محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية مخدر الهيروين السجن المؤبد

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