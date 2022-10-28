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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 28-10-2022 فى البنوك

العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية
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ارتفعت أسعار العملات الاجنبية والعملات العربية أمام الجنيه اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه وتركه للعرض والطلب.

وسجلت أغلب العملات العربية والأجنبية ارتفاعًا غير مسبوق أمام الجنيه المصري، وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

أسعار العملات الأجنبية 

ارتفع سعر جميع العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بتحرير سعر الصرف، وقال بيان المركزي «سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية».

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وجاء أسعار العملات كالتالي: 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكى​22.8503 جنيه 22.9600 جنيه
يورو​22.8914 جنيه23.0105 جنيه
جنيه إسترلينى​26.5086 جنيه26.6451 جنيه
فرنك سويسرى​23.0834 جنيه23.2036 جنيه
100 ين يابانى​15.6412 جنيه15.7196 جنيه
اليوان الصينى​3.1581 جنيه3.1754 جنيه
دولار استرالي  شراء14.6834 جنيه14.968 جنيه

 

 

أسعار العملات العربية 

وسجلت العملات العربية ارتفاعات قياسية أمام الجنيه مع ترك سعر الصرف ليحدده العرض والطلب، وجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم كالتالي: 

العملة شراء بيع
ريال سعودى​6.0796 جنيه6.1113 جنيه
دينار كويتى​73.8201 جنيه74.1986 جنيه
درهم إماراتى​6.2203 جنيه6.2515 جنيه
دينار بحريني  59.0439 جنيه60.875 جنيه
ريال عماني  57.9949 جنيه59.6104 جنيه
ريال قطري  5.859 جنيه 6.3015 جنيه

 

سعر اليورو اليوم 

سجل سعر اليورو ارتفاعًا قياسيًا أمام الجنيه اليوم، وبلغ سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 22.89 جنيه للشراء،23.01 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 22.78 جنيه للشراء،23.16 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر اليورو فى بنك مصر22.96 جنيه للشراء،23.21 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 22.86 جنيه للشراء،23.26 جنيه للبيع، وفى بنك البركة 23.16 جنيه للشراء،23.41 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib ،22.97 جنيه للشراء،23.22 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 23.16 جنيه للشراء،23.41 جنيه للبيع.

العملات ريال سعودى​ دولار يورو​ دينار كويتى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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