تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 28-10-2022 فى البنوك

ارتفعت أسعار العملات الاجنبية والعملات العربية أمام الجنيه اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه وتركه للعرض والطلب.

وسجلت أغلب العملات العربية والأجنبية ارتفاعًا غير مسبوق أمام الجنيه المصري، وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.

أسعار العملات الأجنبية

ارتفع سعر جميع العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم بتحرير سعر الصرف، وقال بيان المركزي «سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية».

وجاء أسعار العملات كالتالي:

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 22.8503 جنيه 22.9600 جنيه يورو​ 22.8914 جنيه 23.0105 جنيه جنيه إسترلينى​ 26.5086 جنيه 26.6451 جنيه فرنك سويسرى​ 23.0834 جنيه 23.2036 جنيه 100 ين يابانى​ 15.6412 جنيه 15.7196 جنيه اليوان الصينى​ 3.1581 جنيه 3.1754 جنيه دولار استرالي شراء 14.6834 جنيه 14.968 جنيه

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية ارتفاعات قياسية أمام الجنيه مع ترك سعر الصرف ليحدده العرض والطلب، وجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم كالتالي:

العملة شراء بيع ريال سعودى​ 6.0796 جنيه 6.1113 جنيه دينار كويتى​ 73.8201 جنيه 74.1986 جنيه درهم إماراتى​ 6.2203 جنيه 6.2515 جنيه دينار بحريني 59.0439 جنيه 60.875 جنيه ريال عماني 57.9949 جنيه 59.6104 جنيه ريال قطري 5.859 جنيه 6.3015 جنيه

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو ارتفاعًا قياسيًا أمام الجنيه اليوم، وبلغ سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 22.89 جنيه للشراء،23.01 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 22.78 جنيه للشراء،23.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو فى بنك مصر22.96 جنيه للشراء،23.21 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 22.86 جنيه للشراء،23.26 جنيه للبيع، وفى بنك البركة 23.16 جنيه للشراء،23.41 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib ،22.97 جنيه للشراء،23.22 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 23.16 جنيه للشراء،23.41 جنيه للبيع.