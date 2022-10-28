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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 بعد زيادة الدولار

الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن اليوم رغم توقعات الكثيرين بتأثرها بارتفاع سعر الدولار؛ إلا أن هذا التأثير لم يظهر بعد على أسعار الدواجن، ووصل أعلى سعر للدواجن البيضاء عند 35 جنيهًا، ويختلف سعرها في الأسواق، كما استقر سعر كرتونة البيض حتى الآن وسجلت في المزرعة 75 جنيهًا للبيض الأبيض، ويرتفع سعرها حتى تصل إلى المستهلك.

 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، وسعر كرتونة البيض في المزارع.

 

أسعار الفراخ اليوم في مصر 

 النوعأقل سعر أعلى سعر
الدواجن البيضاء34.00 جنيها35.00 جنيها
الدواجن الساسو44.00 جنيها45.00 جنيها
الدواجن البلدي52.00 جنيها53.00 جنيها
الدواجن الأمهات أبيض20.00 جنيها21.00 جنيها

 

 

 

أسعار الكتاكيت في مصر 

  • بلغ سعر كتكوت أبيض من 02.75 جنيه إلى  03.00 جنيه.
  • كتكوت ساسو من  02.75 جنيه إلى  03.00 جنيهات.
  • كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات إلى  04.50 جنيه.
  • كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه إلى  07.50 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.
  • كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى  15.50 جنيه.
  • لحم بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.
  • لحم بط مسكوفي من 47.00 جنيها إلى  47.25 جنيه.
  • لحم بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيها.

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  • سعر كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى  17.00 جنيها.
  • كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيها إلى  16.50 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى  17.00 جنيها.
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام من 44.00 جنيها إلى 44.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أسمر بري من 02.25 جنيه إلى 02.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض هجين من 02.75 جنيه إلى  03.00 جنيهات.
  • كتكوت سمان هجين بياض 14 من 05.50 جنيه إلى  06.00 جنيهات.

 

 

سعر كرتونة البيض 

استقر سعر كرتونة البيض في المزارع عند 75 جنيها ويزداد سعرها عند الوصول إلى المستهلكين، كما تختلف سعرها من محافظة لأخرى، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض من 75.00 جنيها إلى  76.00 جنيها، و بيض أبيض من69.00 جنيها إلى  70.00 جنيها، وبيض بلدي من 71.00 جنيها إلى  72.00 جنيها.

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الدواجن الدولار البيض الفراخ الدواجن البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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