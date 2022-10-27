السجن المشدد والغرامة لعامل زراعي لحيازته هيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عامل زراعي بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بنهمة بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فى القضية رقم 12876 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكري.

بداية القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "أشرف م ال" 26 عاما عامل زراعى مقيم دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

وباتخاذ الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمعرفة النقيب مصطفى القزاز، معاون مباحث مركز فاقوس، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وبحوزته 59 لفافة من مخدر الهيروين وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.