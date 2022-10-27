الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل لحيازته مواد مخدرة في الشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات،  بتهمة حيازة مواد مخدرة بدائرة مركز مشتول السوق فى القضية رقم 4681 جنايات مركز مشتول السوق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

بداية الواقعة ورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة السوق، بقيام "محمد.ع" عاطل مقيم دائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، وتمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته مواد مخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق عاطل حيازة مواد مخدرة مركز مشتول السوق المستشار أحمد محمد الشهاوى

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