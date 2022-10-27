واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1793) قضية تموينية متنوعة.

وضبط (508) قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغت (10 أطنان أسمنت – 6 أطنان دقيق أبيض "عينى" - 83,790 طن " أرز – سكر – مكرونة – ملح – زيت – أسمدة – أعلاف" – 7200 عبوة "مثلجات – عصائر - شيبسى" – 10864 عبوة سجائر).

وكذا ضبط (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 104 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 12 قضية توقف عن الإنتاج - 404 قضايا متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (13,950 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 261 بطاقة تموينية ذكية "عينى").

وضبط (41) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (600 جرام دقيق بلدى "عينى" – 14,740 طن "سكر تموينى" مُدعم – 1,420 طن أقماح محلية – 2000 لتر مواد بترولية – 734 إسطوانة بوتاجاز– 3 ماكينة صرف) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (120,500 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (13,950 طن دقيق بلدى "مستندى" – 600 جرام دقيق بلدى "عينى" - 6 طن دقيق أبيض "عينى" – 14,740 طن "سكر تموينى" مدعم – 1,420 طن أقماح محلية –83,790 طن " أرز – سكر – مكرونة – ملح – زيت – أسمدة – أعلاف")، وكذا (10 أطنان "أسمنت" - 2000 لتر مواد بترولية - 10864 عبوة سجائر – 7200 عبوة "مثلجات – عصائر - شيبسى" -734 إسطوانة بوتاجاز – 261 بطاقة تموينية ذكية "عينى" – 3 ماكينات صرف).