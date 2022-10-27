إصابة مواطنين فى انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة بالشرقية

وقع حادث تصادم انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة مبارك كول، بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة مواطنين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

كشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدرسة مبارك كول نطاق مدينة الصالحية الجديدة، مما أسفر عن إصابة مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.