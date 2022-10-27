الخميس 27 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة بديرب نجم في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية على جثة طفل حديث الولادة، عثر عليه أحد الأهالى بنطاق بندر مدينة ديرب نجم، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى ديرب العام، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول جثة طفل حديث الولادة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل مجهول الهوية، عثر عليه أحد الأهالى - جثة هامدة - نطاق بندر ديرب نجم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وإصدار قرارها بشأن الواقعة.

جثة طفل حديث الولادة ديرب نجم مشرحة مستشفي النيابة العامة

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