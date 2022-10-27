الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل بطلق ناري في قرية البيجية بقنا

ارشيفية
ارشيفية
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لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق ناري بجوار كوبري قرية البيجية التابعة لمركز قنا.

البداية بتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بالعثور على جثة طفل بها طلق ناري بجوار كوبري قرية البيجية التابعة لمركز قنا.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبيّن العثور على جثة محمود بهيج محمود، 15 عاما، مقيم بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

طفل طلق ناري مركز قنا اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا

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