أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27-10-2022
تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار – أهم العملات الاجنبية – أمام الجنيه، فيما تراجع سعره إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني والين، مع تراجع سعره عالميًا خلال تعاملات اليوم.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
شراء
بيع
|دولار أمريكى
|19.6728جنيه مصري
|19.7472 جنيه مصري
|يورو
|19.7161 جنيه مصري
|19.7946 جنيه مصري
|جنيه إسترلينى
|22.7634 جنيه مصري
|22.8574 جنيه مصري
|فرنك سويسرى
|19.8775 جنيه مصري
|19.9648 جنيه مصري
|100 ين يابانى
|13.3847 جنيه مصري
|13.4362 جنيه مصري
|دولار كندي
|14.4103 جنيه مصري
|14.605 جنيه مصري
|اليوان الصينى
|2.7400 جنيه مصري
|2.7523 جنيه مصري
|كرون دنماركي
|2.6293 جنيه مصري
|2.6713 جنيه مصري
|دولار استرالي
|12.5 جنيه مصري
|12.8 جنيه مصري
|كرونا سويدية
|1.7889 جنيه مصري
|1.815 جنيه مصري
أسعار العملات العربية
|العملة
|شراء
|بيع
|ريال سعودى
|5.2321 جنيه مصري
|5.2533 جنيه مصري
|دينار كويتى
|63.5487 جنيه مصري
|63.8098 جنيه مصري
|درهم اماراتى
|5.3559 جنيه مصري
|5.3765 جنيه مصري
|دينار بحريني
|50.8269 جنيه مصري
|52.334 جنيه مصري
|دينار أردني
|27.3574 جنيه مصري
|27.831 جنيه مصري
سعر اليورو اليوم
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.35 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.
- سعر اليورو في بنك مصر 19.36 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.
- سعر اليورو داخل البنك العربي الافريقي 19.36 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.
- سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.35 جنيه للشراء، و19.57 للبيع.
- سعر اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي 19.38 جنيه للشراء، و19.53 للبيع.
- سعر اليورو داخل بنك بلوم مصر 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.
- سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 19.39 جنيه للشراء، و19.68 للبيع.
- سعر اليورو داخل بنك أبو ظبي التجاري 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.