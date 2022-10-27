أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27-10-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار – أهم العملات الاجنبية – أمام الجنيه، فيما تراجع سعره إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني والين، مع تراجع سعره عالميًا خلال تعاملات اليوم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 19.6728جنيه مصري 19.7472 جنيه مصري يورو​ 19.7161 جنيه مصري 19.7946 جنيه مصري جنيه إسترلينى​ 22.7634 جنيه مصري 22.8574 جنيه مصري فرنك سويسرى​ 19.8775 جنيه مصري 19.9648 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 13.3847 جنيه مصري 13.4362 جنيه مصري دولار كندي 14.4103 جنيه مصري 14.605 جنيه مصري اليوان الصينى​ 2.7400 جنيه مصري 2.7523 جنيه مصري كرون دنماركي 2.6293 جنيه مصري 2.6713 جنيه مصري دولار استرالي 12.5 جنيه مصري 12.8 جنيه مصري كرونا سويدية 1.7889 جنيه مصري 1.815 جنيه مصري

أسعار العملات العربية

العملة شراء بيع ريال سعودى​ 5.2321 جنيه مصري 5.2533 جنيه مصري دينار كويتى​ 63.5487 جنيه مصري 63.8098 جنيه مصري درهم اماراتى​ 5.3559 جنيه مصري 5.3765 جنيه مصري دينار بحريني 50.8269 جنيه مصري 52.334 جنيه مصري دينار أردني 27.3574 جنيه مصري 27.831 جنيه مصري

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.35 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.