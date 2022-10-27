الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 27-10-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار – أهم العملات الاجنبية – أمام الجنيه، فيما تراجع سعره إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع  أمام العملات الأجنبية الأخرى، وخاصة اليورو والجنيه الاسترليني والين، مع تراجع سعره عالميًا خلال تعاملات اليوم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعملات العربية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكى​19.6728جنيه مصري19.7472 جنيه مصري
يورو​19.7161 جنيه مصري19.7946 جنيه مصري
جنيه إسترلينى​22.7634 جنيه مصري22.8574 جنيه مصري
فرنك سويسرى​19.8775 جنيه مصري19.9648 جنيه مصري
100 ين يابانى​13.3847 جنيه مصري13.4362 جنيه مصري
دولار كندي14.4103 جنيه مصري14.605 جنيه مصري
اليوان الصينى​2.7400 جنيه مصري2.7523 جنيه مصري
كرون دنماركي2.6293 جنيه مصري2.6713 جنيه مصري
دولار استرالي  12.5 جنيه مصري 12.8 جنيه مصري
كرونا سويدية 1.7889 جنيه مصري1.815 جنيه مصري

البنك الدولي: أسعار الطاقة شهدت تقلبات منذ الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

البنك الدولى: انكماش قيمة العملات يؤدى لارتفاع أسعار الغذاء والوقود

أسعار العملات العربية 

العملة شراء بيع
ريال سعودى​5.2321 جنيه مصري5.2533 جنيه مصري
دينار كويتى​63.5487 جنيه مصري63.8098 جنيه مصري
درهم اماراتى​5.3559 جنيه مصري5.3765 جنيه مصري
دينار بحريني50.8269 جنيه مصري52.334 جنيه مصري
دينار أردني 27.3574 جنيه مصري27.831 جنيه مصري

 

سعر اليورو اليوم 

  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.35 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.
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«100 جنيه للطن».. تراجع فى أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء

  • سعر اليورو في بنك مصر 19.36 جنيه للشراء، و19.66 للبيع.
  • سعر اليورو داخل البنك العربي الافريقي 19.36 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.35 جنيه للشراء، و19.57 للبيع.
  • سعر اليورو اليوم داخل البنك التجاري الدولي 19.38 جنيه للشراء، و19.53 للبيع.
  • سعر اليورو داخل بنك بلوم مصر 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.
  • سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 19.39 جنيه للشراء، و19.68 للبيع.
  • سعر اليورو داخل بنك أبو ظبي التجاري 19.34 جنيه للشراء، و19.52 للبيع.
العملات دولار يورو​ ريال سعودى​ درهم اماراتى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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