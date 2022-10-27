الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 27-10-2022 فى مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم حتى اقترب الذهب عيار 21- أكثر أنواع الذهب تداولًا بين المصريين – من مستوى 1140 جنيه وهو نفس السعر الذي سجله منذ شهر قبل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.

 

وقفرت أسعار الذهب بنحو 70 جنيها خلال الأسبوع الحالى، بعد أن تراجعت إلى مستوى 1085 جنيها فقط لعدة أسابيع متتالية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم بدون ثمن المصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم 

عيار

بيع

شراء

الذهب عيار 24بيع 1296   جنيهًا مصريًاشراء 1301 جنيهًا مصريًا
الذهب عيار 22بيع 1188  جنيهًا مصريًاشراء 1192 جنيهًا مصريًا
الذهب عيار 21بيع 1134  جنيهًا مصريًاشراء 1138 جنيهًا مصريًا
الذهب عيار 18بيع 972  جنيهُا مصريُاشراء 975 جنيهًا مصريًا
ًعيار 14بيع 756  جنيهًأ مصريًاشراء 759 جنيهًا مصريًا
عيار 12بيع 648  جنيهًا مصريًاشراء 650 جنيهًا مصريًا
الأونصةبيع 40306  جنيهات مصريةشراء 40448 جنيهًا مصريًا
سعر الجنيه الذهببيع 9072  جنيهًا مصريًاشراء 9104 جنيهًا مصريًا
الكيلو الذهب بيع 1.296.000  جنيه مصريشراء 1.300.571 جنيه مصري

 

 

أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241057 جنيهًا مصريًا $53.62
سعر الذهب عيار 22968.89 جنيه مصري$49.15
اسعار الذهب عيار 21924.87 جنيه مصري$46.92
اسعار الذهب عيار 18792.74 جنيه مصري$40.22
سعر الذهب عيار 14616.57 جنيه مصري$31.28
سعر الذهب عيار 12528.48 جنيه مصري$26.81
سعر الذهب عيار 9396.36 جنيه مصري$20.11
اسعار أوقية الذهب32.872 جنيه مصري$1.668
اسعار جنيه الذهب7.399 جنيه مصري$375.35
اسعار كيلو الذهب1.056.964 جنيه مصري$53.621

 

 

ارتفاع سعر القمح الروسى والأوكرانى بنحو 200 جنيه للطن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 2022 بسوق الصاغة

 

سعر الذهب العالمي 

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بدعم من تراجع سعر الدولار، وسجل سعر أونصة الذهب 1.644.14 دولار للأوقية، وبلغ سعر جرام الذهب 52.87 دولار للجرام عيار 24، و48.46 دولار للجرام عيار 22، و46.26 للجرام عيار 21، و، 39.65 دولار للجرام عيار 18. 

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البنك الدولى: انكماش قيمة العملات يؤدى لارتفاع أسعار الغذاء والوقود

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البنك الدولي: أسعار الطاقة شهدت تقلبات منذ الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

الذهب الذهب العالمي عيار 21 عيار 18 جنية الذهب جنيه مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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