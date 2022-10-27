أسعار الذهب اليوم 27-10-2022 فى مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم حتى اقترب الذهب عيار 21- أكثر أنواع الذهب تداولًا بين المصريين – من مستوى 1140 جنيه وهو نفس السعر الذي سجله منذ شهر قبل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة.

وقفرت أسعار الذهب بنحو 70 جنيها خلال الأسبوع الحالى، بعد أن تراجعت إلى مستوى 1085 جنيها فقط لعدة أسابيع متتالية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم بدون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم

عيار بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1296 جنيهًا مصريًا شراء 1301 جنيهًا مصريًا الذهب عيار 22 بيع 1188 جنيهًا مصريًا شراء 1192 جنيهًا مصريًا الذهب عيار 21 بيع 1134 جنيهًا مصريًا شراء 1138 جنيهًا مصريًا الذهب عيار 18 بيع 972 جنيهُا مصريُا شراء 975 جنيهًا مصريًا ًعيار 14 بيع 756 جنيهًأ مصريًا شراء 759 جنيهًا مصريًا عيار 12 بيع 648 جنيهًا مصريًا شراء 650 جنيهًا مصريًا الأونصة بيع 40306 جنيهات مصرية شراء 40448 جنيهًا مصريًا سعر الجنيه الذهب بيع 9072 جنيهًا مصريًا شراء 9104 جنيهًا مصريًا الكيلو الذهب بيع 1.296.000 جنيه مصري شراء 1.300.571 جنيه مصري

أسعار الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1057 جنيهًا مصريًا $53.62 سعر الذهب عيار 22 968.89 جنيه مصري $49.15 اسعار الذهب عيار 21 924.87 جنيه مصري $46.92 اسعار الذهب عيار 18 792.74 جنيه مصري $40.22 سعر الذهب عيار 14 616.57 جنيه مصري $31.28 سعر الذهب عيار 12 528.48 جنيه مصري $26.81 سعر الذهب عيار 9 396.36 جنيه مصري $20.11 اسعار أوقية الذهب 32.872 جنيه مصري $1.668 اسعار جنيه الذهب 7.399 جنيه مصري $375.35 اسعار كيلو الذهب 1.056.964 جنيه مصري $53.621

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم بدعم من تراجع سعر الدولار، وسجل سعر أونصة الذهب 1.644.14 دولار للأوقية، وبلغ سعر جرام الذهب 52.87 دولار للجرام عيار 24، و48.46 دولار للجرام عيار 22، و46.26 للجرام عيار 21، و، 39.65 دولار للجرام عيار 18.