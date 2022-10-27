الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 27-10-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس وسجلت أسعارالدواجن البيضاء في بورصة الدواجن 35 جنيها للكيلو.

وأرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار الأسعار إلى الإفراج الجمركي عن الأعلاف، بعد أن ارتفعت أسعارها الفترة الماضية بصورة كبيرة، ولجأ الكثير من أصحاب المزارع إلى إعدام الكتاكيت لتوفير الأعلاف، واتجهت الدولة إلى الإفراج عن بعض الأعلاف إلا أن الأزمة مازالت قائمة، حسب عبد العزيز.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم، وسعر كرتونة البيض، وأسعار الكتاكيت.

أسعار الفراخ اليوم  

  • أسعار الدواجن البيضاء من 34.00 جنيها إلى 35.00 جنيها.
  • أسعار الدواجن الساسو من 44.00 جنيها إلى 45.00 جنيها.
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البنك الدولي: أسعار الطاقة شهدت تقلبات منذ الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

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استقرار أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق.. اليوم

  • أسعار الدواجن البلدي من 52.00 جنيها إلى 53.00 جنيها.
  • دواجن أمهات أبيض من 23.00 جنيها إلى 24.00 جنيها.

أسعار الكتاكيت 

  • كتكوت أبيض من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.
  • كتكوت ساسو من 03.00 جنيهات إلى 03.25 جنيه.
  • كتكوت بلدي من 04.00 جنيهات إلى 04.50 جنيه.
  • سعر كتكوت بط فرنساوي من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه.
  • كتكوت بط مسكوفي من 14.00 جنيها إلى 15.00 جنيها.
  • كتكوت بط مولارد من 15.00 جنيها إلى 15.50 جنيه.
  • كتكوت رومي أسمر من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.
  • كتكوت رومي بوم من 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه.
  • كتكوت رومي برونزي من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيها.
  • كتكوت رومي برونزي 500 جرام من 44.00 جنيها إلى  44.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أسمر بري من  02.25 جنيه إلى 02.50 جنيه.
  • كتكوت سمان أبيض هجين من 02.75 جنيه إلى 03.00 جنيهات.
  • كتكوت سمان هجين بياض من  05.50 جنيه إلى 06.00 جنيهات.

أسعار البط 

  • بط فرنساوي من 24.00 جنيها إلى 24.50 جنيه.
  • بط مسكوفي من 47.00 جنيها 47.25 جنيه.
  • بط مولارد من 31.00 جنيها إلى 32.50 جنيه.

 

البنك الدولى: انكماش قيمة العملات يؤدى لارتفاع أسعار الغذاء والوقود

استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الأربعاء فى الأسواق

سعر كرتونة البيض 

  • بيض أحمر من  75.00 جنيها إلى 76.00 جنيها.
  • بيض أبيض من 69.00 جنيها إلى 70.00 جنيها.
  • بيض بلدي من 71.00 جنيها إلى 72.00 جنيها.
الدواجن الفراخ البيض الأعلاف الدواجن البيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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