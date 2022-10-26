الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بفستان فرعوني .. ملكة جمال مصر تبهر لجنة تحكيم (miss globe)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ارتدت ملكة جمال مصر 2022 منة ماهر، فستانا فرعونيا خلال فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم (miss globe)  التي تُقام في ألبانيا، وتتنافس 60 دولة حول العالم على اللقب.

وقالت منة ماهر إن الفستان من تصميم سلمى زايد وفكرته جاءت من قصة إيزيس وأوزوريس وحورس وبناء عليها قمت بتصميم الفستان وطباعة القماش، مما ساعد على التعبير عن الفكرة بطريقة مبسطة.

 الفستان الفرعوني يحمل تفاصيل كثيرة حيث الدائرة الكبيرة هي رع، التاج من أوزوريس وأزيس أحيته باستخدام زهرة اللوتس التي يحتوي عليها الحلق، وعند زواجهما انجبا حورس وصورته في حزام الفستان.

يستوحى الفستان الصراع بين الخير والشر وانتصار العدالة عبر التاريخ المصري القديم، القماش الخاص بالذيل من الساتان المطبوع، الخاص بالفستان فيزون.

يذكر أن  منة ماهر ملكة جمال مصر 2022، كانت تمثل دولتها في مسابقة ملكة جمال العالم التى أقيمت هذا الشهر، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم (إعلام سياسى)، وتستعد للماجستير حاليًا.

 تهوى الرسم والمشاركة في عدد من المسابقات الخاصة بالرسم ، كما  تهوى الرقص الهندي فقدمت رقصة هندية في مسابقة miss talent  ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر وصعدت من .Top10.

شاركت في سباق ركوب الدراجات خلال اليوم العالمي للسكر، وحصلت على المركز الثاني في مسابقة الأناقة بملكة جمال مصر والثالثة في المسابقة الخاصة باللياقة البدنية،.

وبسؤالها عن مصدر تشجعيها للمشاركة في المسابقات الخاصة بملكات الجمال قالت إن أختها هي مصدر تشجيعها، والعائلة تدعمها بكل قوة، وتشمل المسابقات الخاصة بالجمال العديد من المسابقات الفرعية أولها خاصة بالمواهب، الثانية فى الأناقة والثالثة خاصة باللياقة البدنية.

 

ملكة جمال مصر 2022 فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم miss globe قصة إيزيس وأوزوريس قصة إيزيس وأوزوريس وحورس الفستان من الصراع بين الخير والشر التاريخ المصري القديم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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