السجن 10 سنوات لشقيقين أطلقا النار على مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بالسجن 10سنوات؛ لاتهامهما باستعراض القوة والعنف وإطلاق النار على مواطن لتخويفه في مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه، وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بإطلاق النار لرفض المجنى عليه التنازل عن إحدى القضايا.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.