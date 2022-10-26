استمرار حبس «أم شهد» فى التحريض على الفجور

جدد قاض المعارضات، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة بإدارة صفحة "أم شهد" على فيسبوك، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ، ضد قناة أم شهد للأفلام القصيرة عبر فيس بوك واليوتيوب لاتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

جاء نص البلاغ: بعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرصد والتحليل، أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاصا لدى القائمين بالفعل وردعا عاما لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.



وأضاف البلاغ: هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد قامت المشكو في حقها بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة على الفيس بوك واليوتيوب وتقوم وفريق عملها المشتركين بالفيديوهات بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.