حبس 26 شخصا ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس 26 عاطلاً، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة مختلفة الأنواع، والتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 10 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والكوكايين".



وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.