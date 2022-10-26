الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 26 شخصا ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى القليوبية

جريدة الدستور
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أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس 26 عاطلاً، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة مختلفة الأنواع، والتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.


وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 10 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والكوكايين".


وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

النيابة العامة في القليوبية التحقيقات حبس المعمل الجنائي المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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