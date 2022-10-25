الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة للمتهم في قضية «أمل فتاة الدقهلية»

جريدة الدستور
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قضت الدائرة العاشرة بمحكمة النقض، اليوم، بقبول طعن النيابة العامة على براءة الطالب المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميًا بقضية «أمل فتاة الدقهلية» وحبسه سنة مع الشغل.

ترجع أحداث القضية منذ عام 2018 بعد أن اتهمت المجني عليها أحد زملائها بالقرية بالاعتداء عليها، حيث انتظر حال عودتها من أحد الدروس الخصوصية، حينما كانت طالبة بالصف الأول الثانوي، وانقض عليها وجذبها إلى أحد العقارات المهجورة، وعاشرها معاشرة الأزواج، ما نتج عنه حمل ورزقت منه بمولودة، لكن المتهم أنكر الواقعة ورفض نسب الطفلة.

طالبة العقارات براءة أمل فتاة الدقهلية طعن النيابة محكمة النقض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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