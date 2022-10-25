إصابة 6 مواطنين بانهيار جزء من منزل في الشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات متفرقة بالجسم، الثلاثاء، إثر انهيار جزء من منزل بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بانهيار جزء من مسكن بقرية كفر الحمام التابعة لمركز الزقازيق.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 4 مواطنين إلى مستشفى الأحرار، فيما أفاد شهود عيان بقيام عدد من الأهالى بنقل اثنين آخرين إلى مستشفى الزقازيق العام.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.