بعثة الزمالك فى مطار القاهرة استعدادًا للسفر للامارات «صور»

تستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسفر إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

يترأس بعثة الفريق أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنه الرياضية والقانونية.

وانضم حسام عبد المجيد مدافع الزمالك إلى بعثة الأبيض المتجهة إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

وكان اللاعب شارك مع المنتخب الأولمبي في مباراة أي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

وتستغرق رحلة السفر إلى الإمارات حوالي ثلاث ساعات تقريبا.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس بالقاهرة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.