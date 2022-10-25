نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين في قضية الرشوة

تواصل محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمدينة إيتاى البارود، اليوم الثلاثاء، عقد جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و5 من العاملين بالجامعة بتهم الرشوة والفساد.

كانت هيئة الرقابة الإدارية في شهر نوفمبر 2021 قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

كما قام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.