محمد الشربيني: تنظيم بطولة إفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية يسير على أكمل وجه

تحدث محمد الشربيني المسؤول عن لجنة المتطوعين في بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية ، التي ستسضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 22 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وقال الشربيني: "بطولة إفريقيا تعتبر بطولة عالم بالنسبة للتنظيم، وهذه أول مرة نشاهد هذا التنظيم من اللجنة البارالمبية وفي مصر عمومًا، ينقسم المتطوعين على لجان، فيوجد متطوعين في السوشيال ميديا، وعلى مراسم التتويج، و عاي الصالات، وأيضًا على البروتوكول".

واستكمل: "أتواجد في كل شئ مع الدكتورة هويدا مندي مديرة البطولة، ستكون البطولة كبيرة للغاية وشئ يشرف مصر، أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية وتحقيق أفضل شئ لمصر".

وتابع: "أتحدث دائمًا مع المتطوعين وأيضًا تقيم الدكتورة هويدا مندي اجتماعات بينها وبينهم، دائمًا نقول لهم أنهم جنود هذه البطولة، ولا بد من نجاح البطولة على أكمل وجه لأنها على أرض مصر ويجب علينا أن نشرفها، ولا بد أن يكون لديهم حافز كبير".

وواصل: "تم تقسيم المهام، 40 متطوع كالتالي في السوشيال ميديا خمسة متطوعين، ومراسم الاحتفال ثمانية، والبروتوكول أربعة أشخاص، والصالات خمسة عشر، تم عمل التقسيم حسب مطالب كل رئيس لجنة من المتطوعين، نأمل أن تكون البطولة مثل بطولات العالم".

وأضاف: "يوجد أيضًا فريق للإقامة والمعايشة، ويكون هذا الفريق معه لغات سواء الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية، ويرافقون جميع الفرق، ويأتون بها من الفندق إلى مقر التدريب، وعند انتهاء التدريب يذهبون معهم إلى الفندق، كل شئ يسير على أكمل وجه".

وتعد بطولة بطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية إحدى مراحل التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024، وستقام فعاليات البطولة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تنطلق منافسات البطولة إفريقيا يوم 27 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 نفس الشهر الجاري، من المنتظر أن تقام حفلة افتتاح البطولة في نفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، ويشارك في البطولة 164 لاعبًا ولاعبة يمثلون 27 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة إلى 78 مدربًا وإداريًا.

وتقام البطولة بالنظام الدولي والأدوات الرسمية وقانون التحكيم الدولي بعد تعديلاته الأخيرة المعتمدة من اللجنة البارالمبية الدولية، إذ تشارك مصر بعدد 43 لاعبًا ولاعبة في 10 أوزان للرجال و10 للسيدات.