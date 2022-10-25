حريق فى مخازن أدوات منزلية بشارع الأزهر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق في مخازن أدوات منزلية وبلاستيكات داخل عقار من 3 طوابق بشارع الأزهر.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني فى شارع الأزهر، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.



وتبين من خلال الفحص نشوب الحريق بالطابق الثاني والثالث علوي، والتهمت النيران محتويات مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية وانتقلت سيارات الإطفاء.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.