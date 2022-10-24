الإثنين 24 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مستريح».. ضبط معلم ثانوى استولى على 3.5 مليون جنيه فى سوهاج

حبس
حبس
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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في القبض على مدرس ثانوى بمركز دارالسلام بمحافظة سوهاج متهم بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بلغت 2.5 مليون جنيه بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد توفرت معلومات للعميد حسن الإمام مفادها قيام مدرس ثانوى بدارالسلام جنوب شرقى سوهاج بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية وتأكد ذلك من خلال بلاغ ا . م . ع . م مشرف مبيعات و7 آخرين جميعهم يقيمون بدارالسلام بتلقى المتحرى عنه مبالغ مالية لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد فرع سوهاج بقيادة العقيد راشد سالم، وكيل الإدارة، قيام أ . ع . ا . ر مدرسة بمدرسة ثانوى بدائرة مركز شرطة دارالسلام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبى الاستثمار في أموالهم وتحقيق ثراء سريع بزعم توظيفها لهم في تجارة الأدوية من خلال شركة للأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بــ3% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تمكن من الاستيلاء على مبلغ 2.5 مليون جنيه من 7 أشخاص، إلا أنه توقف عن سداد أصل المبلغ وأرباحه.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المستولى عليه من الشاكين وتوصلت التحريات أيضا لوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الإدارة العامة لمباحث الأموال الاحتيال على المواطنين العرض على النيابة النصب والاحتيال علي المواطنين بالنصب والإحتيال ضبط مدرس في سوهاج

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وائل لطفي

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