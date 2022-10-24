الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى انهيار سقالات كوبرى بفيصل.. و7 إصابات

ارشيفية
ارشيفية
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بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول واقعة سقوط سقالات كوبري تحت الإنشاء أمام مترو فيصل، الأمر الذي أدى لانهيار جزء من الكوبري، ما أسفر عن إصابة  7 أشخاص.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار أجزاء من محور الفريق كمال عامر بالمكان المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار سقالات خشبية وحديدية مشدودة على الكوبري، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص ثم ارتفع العدد إلى 7 أشخاص.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتدبت الجهات المعنية لجنة للمعاينة، وبيان سبب الانهيار، وإصلاح الكسر.

النيابة العامة الجيزة تحقيقات سقالات كوبري الكوبرى 7 أشخاص

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