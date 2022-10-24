الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادثين متفرقين بكفر الشيخ (بالأسماء)

حادث مروري
حادث مروري
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شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حادثين متفرقين أسفرا عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لموقعي الحادثين، وعلى الفور نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي الفحوصات والإسعافات المطلوبة لهم.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوقوع حوادث ، ووصول 6 مصابين إلى المستشفى.

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "مريم .ا.ا" ،17سنة من ميت الديبة ، و  "رنا. م. ا"، 17 سنة من ميت الديبة ، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة بمدخل القرية ، وأصيب " "اسماعيل .أ" ٤٥سنة ، من كفرالشيخ، بكدمات وجروح ، فى حادث تصادم سيارتين على رافد الطريق الدولى.

كما أصيب "غمري.خ " 50 سنة من المثلث مركز الرياض بجروح شديدة في مناطق متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بالرياض، وأصيب "محمد .ا.س"، 40 سنة، من مسير، بتسمم ، نتيجة لدغة ثعبان، وأصيب "إسلام.ع.ع" 20 سنة ، من اسحاقة، بكدمات وسحجات فى حادث انقلاب توك توك.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

إدارة البحث الجنائي اصابة 6 اشخاص اللواء خالد المحمدي تصادم سيارتين انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة حادثين متفرقين كفر الشيخ اليوم

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