إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا- بسيون بالغربية

وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية، أسفر عن اصابة 3 مواطنين باصابات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفى بسيون المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على طريق طنطا بسيون، أمام قرية كفر سليمان.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى بسيون المركزي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.