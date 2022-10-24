الإثنين 24 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا- بسيون بالغربية

اسعاف
اسعاف
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 وقع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية،  أسفر عن اصابة 3 مواطنين  باصابات متفرقة  وتم نقل المصابين لمستشفى بسيون المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على طريق طنطا بسيون، أمام قرية كفر سليمان.

 انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفى بسيون المركزي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث تصادم سيارة ربع نقل محافظة الغربية مستشفى بسيون المركزي اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه

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