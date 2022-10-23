الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بنحبك يا سيسى».. أهالى الوراق يتابعون المؤتمر الاقتصادى على الهواء

جريدة الدستور
ads

عبر مئات المواطنين بمنطقة الوراق فى الجيزة، عن شكرهم وحبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه لمصر والمصريين من إنجازات كبيرة.

جاء ذلك خلال تجمع مئات المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وأشاد مواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

وعبروا عن سعادتهم  بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. الوعى بالماضى أفضل طريقة لدخول المستقبل

الأكثر قراءة

الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية 23/10/2022

تفاصيل إحالة عضو بـ«مهندسين الجيزة» للتحقيق ومنعه من حضور جلسات مجلس الفرعية

المؤتمر الاقتصادى.. الشعب للرئيس السيسى: «معاك هنطلع خطوة خطوة» (فيديو)

تفاصيل فعاليات الـ 100 مليون شجرة بالأسمرات جنوب القاهرة

الوسيط الأمريكي: توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. الخميس

«تطايرت عليه أجزاء حديد منصهر».. وفاة عامل بمصنع في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفيلسوف الحكيم

ماجد حبته

روشتة اقتصادية فى 3 كلمات

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: فوبيا الإسلام الصينى بين الواقع والخيال!

لواء. محسن الفحام

مبادرة خداع جديدة

لواء.حمدى البطران

روايات مسكوت عنها

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

صور

فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

محطة تل أبيب

المزيد

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى