«بنحبك يا سيسى».. أهالى الوراق يتابعون المؤتمر الاقتصادى على الهواء

عبر مئات المواطنين بمنطقة الوراق فى الجيزة، عن شكرهم وحبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما قدمه لمصر والمصريين من إنجازات كبيرة.

جاء ذلك خلال تجمع مئات المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وأشاد مواطنون بالمشروعات الاقتصادية التى أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن مشروعات الحماية الاجتماعية ومشروعات الصحة.

وعبروا عن سعادتهم بمشروعات حياة كريمة، أكبر مبادرة من نوعها فى العالم، بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.