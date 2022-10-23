حبس المتهم بسرقة المساكن بأسلوب التسلق فى حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم، بحبس المتهم بسرقة الشقق السكنية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بارتكابه واقعة سرقة شاشة أخرى من داخل مسكن.

وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.