بلاغ للنائب العام بسبب واقعة طرد عامل النظافة من مطعم: كسروا نفسه

تقدَّم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام ضد المسئول عن محل كشري في واقعة طرد عامل نظافة من داخله.

وقال "صبري" في بلاغه إنه فوجئ ببث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به أحد عمال النظافة أثناء تواجده بمحل كشري (فرع الدقي) بشارع التحرير ـ بغية الحصول على وجبة من المحل سالف البيان وخلال ذلك قام مدير المحل بطرد عامل النظافة من داخل المحل قائلًا له: "اطلع بره وإحنا هنجيبلك الأكل" وذلك بسبب ارتدائه للملابس المخصصة لعمال النظافة.

وأضاف "أن عامل النظافة شعر بكسرة نفس وإهانة فضلًا عن إحراجه أمام كافة الموجودين داخل محل كشري التحرير".

وأشار إلى أن ذلك الفعل يشكل أركان جريمة التنمر المؤثمة بموجب نص المادة (309 مكررًا ب) من قانون العقوبات.

والتمس مقدم البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتحقيق فيه وتقديم مرتكب الواقعة سالفة الذكر للمحاكمة الجنائية.