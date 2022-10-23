السجن 7 سنوات لعاملة بحضانة قتلت طفلًا ضربًا بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاملة بحضانة بدائرة مركز شرطة الخانكة، بمحافظة القليوبية، لاتهامها بالتعدي بالضرب على طفل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتوجيه تهمة ضرب أفضى لموت.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23838 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2574 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورة م م"، 31 سنة، عاملة بحضانة، ضربت الطفل "م أ"، 4 سنوات، داخل إحدى حضانات تعليم الأطفال، وأفضى هذا التعدي إلى وفاة المجني عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا من أسرة الطفل يفيد بوجود علامات ضرب وتعذيب على جسد الطفل المجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى، واتهمت إحدى العاملات بالحضانة التي يذهب لها الطفل بالتعدي عليه، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ثبوت تعدي المتهمة على الطفل المجني عليه، وجرى سؤال الأطفال والقائمين على المكان والاستماع لأقوالهم بتحقيقات النيابة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد أن وفاة الطفل المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات التي أحدثتها المتهمة به جراء التعدي عليه، فأحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمة.