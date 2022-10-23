الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 7 إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوى فى الأقصر

حادث
حادث
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لقي 4 مواطنين مصرعهم وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المحاميد قبلي بأرمنت، في الأقصر.

البداية كانت بتلقي اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المحاميد قبلي بأرمنت، مما أسفر عن مصرع كل من "أ.ر.م" 48 سنة، و"م.ط.ج" 73 سنة، و"س.ب.ط" 46 سنة، وجثمان مجهول الهوية.

كما أصيب كل من "س.إ.س" 52 سنة، و"أ.م.ج" 36 سنة، و"م.ط.ح" 40 سنة، وانتقل لموقع الحادث سيارات الإسعاف.

وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى أرمنت لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأقصر سيارتين ملاكي الطريق الصحراوي اصابة مصرع

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وائل لطفي

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