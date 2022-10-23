الأحد 23 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 15 سنة لـ3 متهمين بقتل عامل في المنوفية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 4 بالحبس عامين، وأخر سنة في قتل عامل خلال جلسة صلح.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة 2 آخرين هم عم وشقيق المجني عليه، إثر التعدي عليه من خمسة أشخاص.

وقرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، وتم القبض على المتهمين، وجارى عرضهم على النيابة العامة.

محكمة جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية ثلاثة متهمين مديرية أمن المنوفية اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية

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