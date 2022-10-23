الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حريق ورشة موبيليا بالإسكندرية

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب بأحد العقارات، دون إصابات، بمنطقة العطارين.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية "أسقف خشبية"، والشقة محل الحريق تستخدم كورشة دهان موبيليا "غير مرخصة" واحترقت بالكامل، وامتداد النيران لشقتين بالطابق الثالث علوى إحداهما مأهولة بالسكان، مما أدى لاحتراق أجزاء منها وأسفر الحريق عن إصابة قاطنى شقة الطابق الثالث علوى شخصين بحالة اختناق، وتم تقديم الرعاية الطبية لهما بمكان البلاغ.

وباستجواب مستأجر الشقة "صاحب محل موبيليا"، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة لحدوث ماس كهربائى بلوحة كهرباء الشقة.

تم ضبطه لإدارته منشأة بدون ترخيص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قوات الحماية المدنية إخماد حريق أجهزة وزارة الداخلية مديرية أمن الإسكندرية السيطرة على الحريق

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