أسوشيتيد برس: فوز شي جين بولاية ثالثة يدعم هيمنته وقيادته للصين

زاد الرئيس شي جين بينغ، أقوى زعيم صيني منذ عقود، من هيمنته عندما تم تعيينه يوم الأحد لولاية أخرى كرئيس للحزب الشيوعي الحاكم في، كما شجع فوزه الحلفاء الذين يدعمون رؤيته لتشديد السيطرة على المجتمع والاقتصاد.

وحصل شي، الذي تولى السلطة في عام 2012، على فترة ثالثة مدتها خمس سنوات كسكرتير عام، متخليًا عن العرف الذي ترك سلفه بموجبه بعد 10 سنوات، حيث يتوقع البعض أن يحاول الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا البقاء في السلطة، وذلك بحسب تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

كما عين الحزب لجنة دائمة مكونة من سبعة أعضاء، الدائرة الداخلية للسلطة، ويهيمن عليها حلفاء شي بعد إسقاط رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، الزعيم الثاني والمدافع عن إصلاح نمط السوق والمشاريع الخاصة، من القيادة .

ونقلت “أسوشيتد برس”، عن خبير السياسة الصينية في جامعة هونغ كونغ جان بيير كابيستان، قوله إن "القوة سوف تتركز بشكل أكبر في أيدي شي جين بينغ"، مضيفًا أن "المعينين الجدد" جميعهم موالون لـ "شي"، ولا يوجد ثقل موازن أو ضوابط وتوازنات في النظام على الإطلاق".

يوم السبت، غادر سلف شي، هو جينتاو البالغ من العمر 79 عاما، فجأة اجتماع اللجنة المركزية للحزب وكان أحد مساعديه يمسك بذراعه، مما أثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان "شي" يستعرض سلطاته بطرد قادة آخرين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية في وقت لاحق أن "هو" في صحة سيئة ويحتاج إلى الراحة.

وتدعو خطط الحزب إلى خلق مجتمع مزدهر بحلول منتصف القرن وإعادة الصين إلى دورها التاريخي كقائدة سياسية واقتصادية وثقافية.

وتواجه هذه الطموحات تحديات من القيود المتعلقة بالأمن على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية والقوى العاملة المسنة والتوتر مع واشنطن وأوروبا والدول الآسيوية المجاورة بشأن التجارة والأمن وحقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية.

دعا شي إلى "التجديد العظيم للأمة الصينية" وإحياء "المهمة الأصلية" للحزب كزعيم اجتماعي واقتصادي وثقافي في عودة إلى ما يراه عصرًا ذهبيًا بعد توليه السلطة في عام 1949.