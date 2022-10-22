أحزاب: تثبيت أسعار الوقود يؤكد حرص الرئيس السيسى على المواطن من الأزمة الاقتصادية

أشادت قيادات حزبية بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تحصين المواطنين من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت القيادات الحزبية- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم، كما أن الدولة تقوم بدورها في الحماية الاجتماعية تجاه مواطنيها كما ينبغي أن يكون ويحسب للدولة اتخاذ هذا القرار رغم ما يواجهه العالم من تحديات صعبة.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قرار تثبيت سعر الوقود يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على رفع المعاناة على المواطن، رغم كل الأزمات العالمية في الكثير من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية اتخذت الدولة حزمة إجراءات اجتماعية غير مسبوقة لرفع المعاناة عن المواطنين سواء خلال أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الدولة تقوم بمجهود كبير لضبط الأسعار في الأسواق حتى لا يقع المواطن فريسة للاستغلال خلال هذه الأزمات، مؤكدًا حرص الرئيس السيسي على تحصين المواطن من الأزمات التي يمر بها العالم.

ووجه النائب عصام عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن التحية للجنة التسعير على هذا القرار الحكيم الذي يأتي في توقيت غاية في الأهمية، مؤكدا أن المواطن تحمل الكثير خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث أن هذا البرنامج ساعد الاقتصاد المصري في الصمود أمام الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة نشهد وتيرة سريعة في إقرار حزمة من القرارات لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بكافة فئاتهم لا سيما محدودي الدخل والفئات البسيطة.

من جانبه قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن هناك توجيهات سياسية تتعاطى مع معاناة الشعب المصري، من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تتحمل الضغوط على الموازنة من أجل دعم المواطنين.

وأكد أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية والحكومة تنظر إلى مصلحة المواطنين وتتعامل برفق والدليل على ذلك قرار تثبيت أسعار الوقود رغم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تسعى إلى رفع معاناة المواطن، لافتًا أن هذا القرار بتثبيت أسعار الوقود كان خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

فيما أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ترحيبه الحزب بهذا القرار الصادر عن لجنة التسعير والذي يؤكد أن هذه الآلية تراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع حاليًا.

في السياق ذاته أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بشأن دعم المواطن، وعدم تحميله أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الزيادة في الأسعار العالمية، ولا تطبقها على المواطنين مراعاة لتلك الظروف.

وأشادت شيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتثبيتها للأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار يصب في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل التطورات العالمية، لافتة إلى أن المصريين ترقبوا قرار اللجنة خلال الأيام الماضية، فجاء قرار اللجنة اليوم ليثلج صدورهم.

وأشارت شيرين ربيع، إلى أنه منذ بداية تصاعد الأحداث العالمية الأخيرة وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، حرصت الحكومة المصرية على مراعاة البعد الاجتماعي، عند تسعير المنتجات البترولية، خلال الفترة الماضية، على الرغم من وصول سعر البنزين لمستوى عالٍ، خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/ 2022، وطبقت زيادات طفيفة للغاية للسولار المحلي وزيادات غير كافية للبنزين 95، 92، ولم تصل لسعر التكلفة خلال الفترات السابقة.

وأضافت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على العدالة الاجتماعية، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل سلبي على أسعار النفط العالمية، مثمنة مجهودات الحكومة المتواصلة للحد من التضخم ومعالجة آثاره، وتحقيق أفضل النتائج من أجل العمل على توفير حياة كريمة للمصريين لاسيما من محدودي الدخل والمواطنين البسطاء.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلية في ظل التطورات العالمية.